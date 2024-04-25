القضاء الأعلى يقر تقنية "فيديو كونفراس" لسماع أقوال نزلاء السجون

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، إن المجلس عقد جلسته الرابعة المنعقدة في الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق 25 /4 /2024 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان".وبحسب البيان، تم خلال الجلسة: تأبين نائب المدعي العام بيداء كاظم حسين التي وافاها الأجل اثر مرض عضال، وإقرار المجلس ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام.وأقر المجلس استخدام تقنية (فيديو الكونفراس) في تدوين اقوال النزلاء المودعين في دوائر الاصلاح المطلوبين في قضايا أخرى منظورة من قبل المحاكم الجزائية خارج منطقة موقع السجن، كما وجه المجلس رؤساء المناطق الاستئنافية ورؤساء دور القضاء بعقد اجتماعات دورية مع منتدبي غرف المحامين لمعالجة الاشكاليات التي تواجههم اثناء عملهم في المحاكم.وفيديو كونفراس، هو نظام مؤتمرات الفيديو وعملية لنقل الصوت والصورة عبر الحواسيب.