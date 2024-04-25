الديوانية.. اعتقال متهمين كسروا زجاج عجلة وسرقوا ما بداخلها

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بأشراف شخصي مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان، تمكن ابطال شرطة النجدة بأمرة مدير قسم شرطة النجدة وعدد آخر من الضباط والمنتسبين من إلقاء القبض على متهمين اثنين بعد مطاردتهم حينما حاولا الهرب بعد قيامهم بكسر زجاج عجلة نوع (جكسارة) كانت متوقفة على الطريق المؤدي إلى قضاء الحمزة في منطقة سيد محيل وسرقة مبلغ مالي يقدر بأكثر من 100 مليون دينار عراقي حتى القبض عليهم واعادة المبلغ المسروق إلى أصحابه".وأشارت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وارسالهم إلى قسم مكافحة الإجرام للتحقيق معهم".