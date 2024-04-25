ضبط 51 كغم من المواد المخدرة على الحدود العراقية

وقال ميري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في عملية نوعية تمكنت قوة من قيادة قوات حرس حدود المنطقة الثالثة بالتعاون مع قوة من المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات وفرقة الرد السريع من ضبط كمية من المواد المخدرة".وأضاف ان "المادة تقدر بـ(51) كغم من المواد المخدر".