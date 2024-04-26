اعتقال شخصين يبتزان الأطباء والأثرياء في ديالى (فيديو)

السومرية نيوز- امن



أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن الاطاحة بشخصين يبتزان الأطباء والأثرياء في محافظة ديالى.

وكشف جهاز الامن الوطني عبر مقطع فيديو لاعتراف المتهمين الاثنين وتابعته السومرية نيوز، أن" المتهمين كانا يراقبان الأطباء والتجار والأثرياء ويوهموهم بأن لديهم غطاء سياسي وحزبي لغرض أخذ أموال طائلة منهم أو يكون مصيرهم الخطف".