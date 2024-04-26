الداخلية تعلن حصيلة جديدة لعملية البتاويين ببغداد: ما زالت مستمرة

الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان عدد الملقى القبض عليهم في عملية البتاويين ببغداد بلغ لغاية الآن (307) متهمين بقضايا متنوعة"، لافتا الى ان العملية ما زالت مستمرة.وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق عملية امنية واسعة هي الأكبر منذ سنوات في منطقة البتاويين ضمن العاصمة بغداد، بمشاركة المئات من ضباطها ومنتسبينها، لإلقاء القبض على المطلوبين المخالفين، يرافقها جهد خدمي لتقديم الخدمات للمواطنين ورفع التجاوزات.