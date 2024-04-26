اغتيال الفاشنيستا "ام فهد" وسط بغداد

افاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، باغتيال فاشنيستا مشهورة في منطقة زيونة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم اغتيال الفاشنيستا "ام فهد" باطلاق نار بمنطقة زيونة وسط بغداد".



فيما قال مصدر امني انه "تم جلب المصابه اثر حادث طلق نار طائش اسم المصابه نور كاظم محسن لفته السوعدي"،مبينا ان "مكان الحادث شارع الربيعي".