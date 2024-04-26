الداخلية توضح حقيقة اعتقال قاتل "ام فهد"

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "لا صحة للأنباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن إلقاء القبض على المشبه به في حادث مقتل امرأة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد، ومازالت التحقيقات مستمرة وفي بدايتها".وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت انها "شكلت فريق عمل مختص لمعرفة ملابسات مقتل امرأة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي على يد مجهولين في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد" .