السومرية تكشف تفاصيل جديدة عن حادثة مقتل "ام فهد" في بغداد

وأجرى مراسل السومرية حوارا مع أهالي منطقة زيونة التي وقع فيها الحادث والذين اكدوا ان القاتل كان يترصد المجني عليها وكان لديه إصرار على قتلها مطالبين القوات الأمنية بالتدخل للحد من هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخرا في بغداد".وقال احد الشهود انه "تم مشاهدة سائق دراجة كان يتابع المجني عليها وقام باطلاق النارعليها في سيارتها الخاصة وكانت برفقتها احدى صديقاتها، دون ان نسمع صوت لاطلاق النار وخرجنا على صوت اخ المغدورة وحضور القوات الأمنية".فيما اكد شاهد اخر من اهل المنطقة انه "توقفت سيارة ام فهد وبعد لحظات جاء سائق دراجة وقام باطلاق عدة طلقات نارية ليرديها قتيلة ويصيب صديقتها التي نقلت الى المستشفى"، مبينا ان "القوات الأمنية حضرت الى مكان الحادث وقامت برفع الأدلة الجنائية"، فيما طالب القوات الأمنية بوضع حد لهذه الحالات التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء".وأكد شاهد اخر ما قاله الشهود الاخرين موضحا ان "القاتل قام بأخذ هاتف المجني عليها قبل ان يلوذ بالفرار الى جهة مجهولة".