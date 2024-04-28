جنايات ذي قار: الإعدام شنقا لمجرم إرهابي قتل منتسبين في الجيش

السومرية نيوز – أمن



أصـدرت محكمـة جنايـات ذي قار، اليوم الأحد، حكمـا بالإعدام شنقا على إرهابي ينتمي للعصابات الإرهابية نفذ عمليات إرهابية ضد الجيش العراقي.



وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المجرم قتل منتسبين اثنين في الجيش العراقي وأصاب آخر في محافظة بابل منطقة جرف الصخر وقام أيضا بالاعتداء بالأسلحة النارية على مراكز الجيش والشرطة".



وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الثانية /1 /3 /5 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المجرم قتل منتسبين اثنين في الجيش العراقي وأصاب آخر في محافظة بابل منطقة جرف الصخر وقام أيضا بالاعتداء بالأسلحة النارية على مراكز الجيش والشرطة".وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الثانية /1 /3 /5 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".