تركيا تعلن تحييد 3 عناصر من "بي كي كي" شمالي العراق وسوريا

وزعمت الوزارة في منشور عبر منصة "إكس"، مواصلتها مكافحة الإرهاب بحزم وفعالية كبيرين، لافتة إلى تحييد الجيش التركي 3 عناصر، بينهم 2 في منطقة هاكورك شمالي العراق، و1 في منطقة عملية نبع السلام شمالي سوريا.وتستخدم السلطات التركية مصطلح "تحييد" للإشارة إلى العمليات التي يتم خلالها قتل أو إصابة أو اعتقال أفراد من القوات المعادية لها.وتنفذ تركيا عمليات بحجة مكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.