منذ بدء 2024.. انهاء 400 نزاع عشائري في العراق 93% منها "غير مسلحة"

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد مقداد ميري، إنَّ الوزارة نجحت وبجهود استثنائية في الحد من الكثير من النزاعات العشائرية والتي هي من أشد مظاهر تهديد السلم والأمن المجتمعي، وذلك بتبني جملة من الاجراءات التي اتخذت للمساهمة بتراجع (الدكة العشائرية) بنسب كبيرة"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وبين ان "وزارته نجحت خلال الربع الأول من العام الحالي، بفض 400 نزاع عشائري منها 27 نزاعاً مسلحاً و373 نزاعاً غير مسلح"، منوهاً بان "حل النزاعات العشائرية يجب ان يكون وفقاً للطرق القانونية والسلمية بعيداً عن استخدام السلاح".