الاستخبارات تطيح بإرهابي وتعتقل 5 مطلوبين بتهم تجارة المخدرات والقتل

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعملية نوعية استباقية تمكنت من خلالها مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع من الاطاحة بعنصر ارهابي في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، صادره بحقه مذكره قبض وفق احكام المادة (٤) من قانون مكافحة الارهاب، جاء القبض بجهد استخباري وفني دقيق بالتنسيق مع قوة سوات قائد شرطة كركوك والفرقة الحادية عشر، حيث تم أحالته إلى التحقيق لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".وأضافت المديرية، "وفي سياق آخر وبكمائن محكمة استطاعت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والامن من القاء القبض على (٤) من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظتي ذي قار ونينوى، صادره بحقهم مذكرات قضائيا وفق احكام المادة (٢٨ مخدرات)، ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكريستال والحبوب المخدرة وادوات تعاطي حيث تم تسليم المتهمين مع المضبوطات الى الجهات المعنية".وأشارت الى انه "على صعيدا آخر وعبر معلومات استخبارية دقيقة القت مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف الأشرف وبالتعاون مع قوة تابعة لقائد شرطة النجف القبض على متهم هارب من القضاء وخطير قام بعملية قتل احد المواطنين عام (٢٠٢٢) في محافظة النجف الأشرف، مطلوب للقضاء وفق مذكرة قبض صادره بحقه (٤٠٦) من قانون العقوبات، تم القبض بعد عملية مداهمة لإحدى الدور وجد متخفيا داخل حفرة".