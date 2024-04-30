بعد الصولة الأمنية.. ضبط أملاك ودور تابعة للمواطنين "مغتصبة" في البتاويين

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بعد العملية النوعية التي نفذتها مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية في منطقة البتاويين ببغداد، اكتشفت أن هناك أملاكاً ودوراً تابعة للمواطنين تم اغتصابها والاستيلاء عليها بشكل غير قانوني".ووجهت الوزارة "دعوة لكل من اغتصب منه داره او أحد املاكه ضمن هذه المنطقة، إلى مراجعة مركز شرطة السعدون مع جلب الأوراق او الأدلة الثبوتية، لكي تعمل الجهات المختصة بالتعاون والتنسيق مع الجهات القضائية على إرجاع حقوقه المسلوبة"، موضحا ان "ذلك يهدف لاتخاذ الإجراءات القانونية وإرجاع الحقوق إلى أصحابها".