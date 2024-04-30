في 2024.. العراق بالمرتبة 11 بمؤشر الإرهاب العالمي

وبحسب المؤشر الذي تتبعته السومرية نيوز، فأن عدد نقاط العراق في مؤشر الإرهاب والذي يتم قياسه بحسب عدد الحوادث والوفيات والاصابات والرهائن، فأن نقاط العراق بلغت 7.07 من اصل 10 نقاط، فيما جاءت بوركينا فاسو بالمرتبة الأولى بعدد نقاط بلغ 8.5 نقاط.عربيا جاءت سوريا أولا بعدد نقاط بلغ 7.8، وجاءت أيضا بالمرتبة 5 عالميًا، اما العراق فجاء ثانيا على الصعيد العربي بعد سوريا.وبحسب خارطة المؤشر فان دول باكستان والهند وأفغانستان والعراق وسوريا ودول افريقيا، هي الدول "الأكثر تعرضا للارهاب".