الأمن الوطني يطيح بـ149 مطلوباً خلال الشهر الحالي (فيديو)

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا تمكنت من القبض على 47 متهماً بالإرهاب و43 تاجراً بالمخدرات و59 مبتزاً إلكترونياً في مختلف محافظات البلاد".وأضاف أن "ذلك جاء منذ بداية شهر نيسان الحالي".