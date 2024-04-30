بعد تعرض طال الاتحادية.. اعتقال داعشيين وقتل "رئيس خلية" جنوب سامراء

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "بعد التعرض الإرهابي على القطعات العسكرية للشرطة الاتحادية اليوم، في ناحية المعتصم جنوب مدينة سامراء واستشهاد عنصرين من الشرطة، تم الشروع بعملية نوعية وسريعة جداً".وأشار إلى "القاء القبض على اثنين من أفراد التنظيم الإرهابي، ومقتل رئيس الخلية الملقب محمد انتخاب".