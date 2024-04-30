بيان رسمي حول عملية سامراء: قتل واعتقال 3 "دواعش" وضبط انفاق

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استمراراً في العمليات الاستباقية لتجفيف منابع الإرهاب ، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وجهد ميداني متميز ، تمكنت قوة من الشرطة الاتحادية مسنود بمفارز الجهد الاستخباري والطائرات المسيرة من محاصرة مجموعة ارهابية مكونة من 3 عناصر في منطقة (الصعيوية) في سامراء بعملية امنية نوعية أسفرت عن قتل أحد عناصر هذه المفرزة والقت القبض على عنصرين آخرين ، كما ضبطت 4 احزمة ناسفة وعثرت على 3 انفاق للعصابات الإرهابية".وأتم البيان، "إن قطعاتنا الامنية البطلة كانت وما زالت عنواناً للشجاعة".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، باعتقال عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي وقتل "رئيس خلية" جنوب مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين.وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "بعد التعرض الإرهابي على القطعات العسكرية للشرطة الاتحادية اليوم، في ناحية المعتصم جنوب مدينة سامراء واستشهاد عنصرين من الشرطة، تم الشروع بعملية نوعية وسريعة جداً".وأشار إلى "القاء القبض على اثنين من أفراد التنظيم الإرهابي، ومقتل رئيس الخلية الملقب محمد انتخاب".