تفاصيل جديدة تخص عملية سامراء: استهدفت مفرزة إرهابية

كشف خبير أمني، مساء الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة تخص عملية أمنية في سامراء استهدفت "مفرزة إرهابية".

وقال فاضل ابو رغيف في تغريدة على "تويتر"، إن "استخبارات الشرطة الاتحادية، وبعد متابعة عالية الدقة وبأداءٍ حرفي استخبارات مهني، وبعد مدة طويلة دامت لأسابيعٍ عديدة، قامت قوة منها ومن القاطع عينه بصلاح الدين/ قاطع سامراء، منطقة صعيويه، وبعد محاصرة مفرزة داعشية يتولى أمرتها المجرم الهارب محمد أنتخاب (أخطر قيادي داعشي قديم)، بيد أنه فتحت هذه المفرزة نار أسلحتها قبل ان يتم أردائه قتيلاً والقبض على باقي أفراد زمرته وهم يجرون اذيال الخيبة والاندحار".

وأضاف أن "منظومة استخبارات الشرطة الاتحادية جُنة الشرطة الاتحاديّة ودرع الداخلية الرصين لضربِ اي متحركٍ ارهابي يشرأب بعنقهِ لتنفيذ اي عملية أرهابية مجرمة".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، اليوم الثلاثاء، محاصرة مفرزة إرهابية وقتل واعتقال 3 من عناصرها، فيما أشارت إلى ضبط 4 احزمة ناسفة و3 انفاق في سامراء.