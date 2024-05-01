اعترف عليها ثم توفى.. امرأة تقتل زوجها في واسط

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "امرأة أقدمت على طعن زوجها والادعاء بأن سارقاً دخل المنزل ونفذ الجريمة، وذلك بمدينة الكوت".وأشار المصدر، إلى أن "الضحية استطاع قبل وفاته الخروج من المنزل وتأجير "تكسي" من أجل الذهاب إلى المستشفى، واعترف بان زوجته هي التي طعنته لكنه لم يفصح عن الأسباب".وبين، أن "القوات الأمنية تجري تحقيقاً حول القضية لمعرفة ملابساتها".