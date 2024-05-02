تحذير أمني للعراقيين بشأن "تشغيل العمال الأجانب"

وقالت المديرية في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، انها "تهيب بالمواطنين الكرام بعدم إيواء او تشغيل الأجانب إلا بعد استحصال الموافقات الرسمية كي لا يكونوا تحت طائلة القانون".وخلال الشهر الماضي شنت القوات الأمنية حملة واسعة على ملاحقة العاملين الأجانب واعتقلت المئات منهم في محافظات مختلفة، بعد ان اقدم احد العمال الأجانب على اطلاق النار على مصلين في جامع ابي حنيفة، وتبعتها بعد ذلك حملة على منطقة البتاوين وجرى ضبط عشرات الأجانب الذين لايمتلكون إقامة والذين يعملون بتجارة المخدرات والدعارة.