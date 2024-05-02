الامن الوطني يفصل نتائج عمليات أمنية في كركوك ونينوى

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه إستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة عُززت بجهد ميداني كبير، تمكنت مفارزنا في محافظة كركوك بعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على أحد العناصر البارزة لعصابات داعش الإرهابية".وأضاف ان "الإرهابي عمل مسؤولاً لما يسمى (مكتب شؤون الأسرى والشهداء لولاية العراق) إبان سيطرة العصابات الإرهابية على بعض مناطق البلاد، ومن خلال المتابعة المستمرة لجهازنا التي كانت حاضرة بمجرد ظهوره بعد تخفيه عن الأنظار خلال الفترة السابقة".في نينوى، تمكن الجهاز من إحباط تشكيل خلية إرهابية والقبض على أفرادها وهم (4) أشخاص، وخلال التحقيق اعترفوا بوجود مخبأ سري لهم وعند التوجه إليه، تم العثور على عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأعتدة متنوعة ومواد تصنيع متفجرة، وفقاً البيان.وعلى الصعيد ذاته، تمكنت مفارز الجهاز، في نينوى والأنبار وكركوك من القبض على (15) إرهابياً صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية.وتابع البيان انه جرى تدوين أقوال المتهمين جميعهم أصولياً، واحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.