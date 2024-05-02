مقتل طبيب بظروف غامضة غربي النجف

أفاد مصدر محلي، فجر الجمعة، بمقتل طبيب أسنان متقاعد بظروف غامضة غربي محافظة النجف.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طبيب أسنان متقاعد قتل في منزله في حي الغري غربي النجف"

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وأضاف المصدر أنه "تم العثور على جثته مكبلة اليدين والقدمين فيما تبدو عملية سطو مسلح"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.