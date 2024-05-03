القبض على قتلة طبيب الاسنان في النجف

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بجهد استخباري متميز ومن خلال المتابعة الميدانية، قوة مشتركة من خلية الصقور ومكافحة الإجرام في محافظة النجف الأشرف، تلقي القبض على قتلة طبيب الأسنان المتقاعد، المرحوم (فيصل الحويزي)".وفي وقت سابق اليوم أفاد مصدر محلي، إن "طبيب أسنان متقاعد قتل في منزله في حي الغري غربي النجف".وأضاف المصدر أنه "تم العثور على جثته مكبلة اليدين والقدمين فيما تبدو عملية سطو مسلح"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.