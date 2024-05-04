خلافًا للسنوات الـ20 الماضية.. العراق يسجل أقل من ألف "قتيل" سنويًا منذ ظهور كورونا

وفي مراجعة خاصة وتحليل للأرقام أجرته السومرية نيوز اعتمادًا على بيانات ومواقع ارشيفية، فأنه منذ 2003 وحتى 2020، كانت جرائم قتل المدنيين في العراق تبلغ بالمتوسط بين أكثر من 3 الاف شهريًا الى اكثر من 100 قتيل شهريًا، غير انه منذ بدء حظر كورونا في اذار 2020، وحتى الان، يبلغ متوسط حالات القتل اقل من 100 حالة شهريًا.وأصبحت الحصيلة السنوية منذ 2020 وحتى الان أقل من الف حالة قتل سنويًا، بعد ان كانت في السنين التي تسبقها تتجاوز الالفين وحتى الـ30 الف قتل سنويًا، من بينها عام 2019 الذي شهد مقتل حوالي 2400 شخص مدني، من بينهم ضحايا تشرين.في عام 2020، بلغ عدد القتلى المدنيين 908 قتلى، وفي 2021 بلغ 669 قتيل، وارتفعت نسبيًا في 2022 الى 740 قتيلا، وفي 2023 بلغ عدد القتلى اكثر من 530 قتيلا.وتراوح المعدل الشهري للقتلى طوال السنوات الأربع الماضية بين 60 و30 قتيلا في الشهر بعد ان كان في تلك السنوات يتجاوز الـ100 قتيل شهريًا.ومنذ بدء العام الحالي وطوال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2024، بلغ عدد القتلى المدنيين بالجرائم اكثر من 140 قتيلًا، وبدأ العام بمقتل 46 شخصا في شهر يناير، و44 في فبراير، و29 في مارس، و23 في شهر ابريل/نيسان المنتهي.هذا يعني ان معدل القتل الشهري في العراق خلال العام الحالي يبلغ 35.5 قتيل شهريًا، واذا ما قارنناه مع المعدل الشهري للاشهر الأربع الأولى من العام الماضي 2023، سنجد انه يبلغ 67 قتيلا شهريًا، مايعني ان عدد القتلى خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024 انخفض بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.