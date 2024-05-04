نتائج الصولة الأمنية في مناطق سبع قصور وحي البساتين ببغداد

الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان قطعات وتشكيلات الفرقة الخامسة والقطعات الأمنية والاستخبارية الملحقة واللواء الاول قيادة فرقة الرد السريع، شرعت بواجب تفتيش ضمن قاطع قيادة عمليات بغداد الرصافة، في مناطق سبع قصور ومنطقة حي البساتين ببغداد لتعزيز الأمن والاستقرار والبحث عن المطلوبين والأسلحة غير المرخصة.وكانت النتائج، إلقاء القبض على عمالة اجنبية عدد 110، والقبض على متهمين وفق مواد قانونية عدد 9 من ضمنهم 4 متهمين بالمخدرات، ومخالفين عدد 10، وضبط 80 غرام مادة كرستال وأدوات تستخدم للتعاطي 4 بايب، وضبط اسلحة مختلفة عدد 23، وضبط 23 مخزن بندقية و3 رمانات يدوية و3 أدوات جارحة، وعجلة تاهو ودراجات نارية عدد 8، وغلق معمل حلويات مخالف للشروط الصحية، وفقا لميري.كما أسفرت العملية – بحسب ميري - عن إلقاء القبض على 3 مطلوبين في منطقه الرشاد وفق احكام المادة 1 /4 ارهاب بعد مداهمة دارهم وبحوزتهم 3 اسلحة مختلفة ورمانتين يدويتين وعتاد رشاشة BKC 350 إطلاقة، في حين تم ضبط دار تستخدم للترويج وتوزيع المواد المخدرة.وتابع الناطق باسم الداخلية انه تم إحالة الملقى القبض عليهم والمضبوطات اصولياً.