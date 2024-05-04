تفكيك جريمتي ابتزاز والاطاحة بالجناة في البصرة وكربلاء

وذكر بيان للجهاز، ورد لـ السومرية نيوز، انه "بالتزامن مع حملة (إحنا بظهركم) التي أطلقها جهاز الأمن الوطني في مدارس البنات المتوسطة والإعدادية بهدف التوعية الوقائية من عمليات الإبتزاز الإلكتروني والحد منها، تمكنت مفارزنا في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القضائية من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق إحدى الطالبات التي ساومت زميلتها على مبلغ مالي مقابل عدم نشر صورها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اتفقت الطالبة مع أحد الأشخاص وأرسلت له صور زميلتها ليبتزها بها، ولكنها لم تستسلم لمطالبه واتصلت بجهاز الأمن الوطني الذي على الفور وبالاستناد إلى الجهد الفني توصل إلى المبتز وألقى القبض عليه".في ذات السياق، أشار البيان، إلى أنه "بناءً على شكوى وردت إلى جهاز الأمن الوطني في محافظة كربلاء عن تعرض إحدى المواطنات للإبتزاز، تمكنت مفارزنا بعد استحصال الموافقات القضائية وتفعيل الجهدين الفني والميداني من التوصل إلى مكان تواجد المتهم وهو أجنبي الجنسية والقبض عليه، حيث اعترف بعد مواجهته بالدلائل التي قدمتها المواطنة بقيامه بتهديدها من أجل الحصول على مطالب لا اخلاقية مقابل عدم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي".وأكد "إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".