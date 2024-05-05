تركيا تعلن تحييد 6 عناصر من "بي كي كي" شمالي العراق

وزعمت الوزارة في بيان إنها تواصل الحرب على الإرهاب بكل ما أوتيت من قوة، مضيفة أنها حيدت 6 عناصر في منطقة عمليات "المخلب - القفل" شمالي العراق.وتستخدم السلطات التركية مصطلح "تحييد" للإشارة إلى العمليات التي يتم خلالها قتل أو إصابة أو اعتقال أفراد من القوات المعادية لها.وتنفذ تركيا عمليات بحجة مكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.