تفاصيل جديدة عن جريمة قتل الطبيب "فيصل الحويزي" في النجف

محافظ النجف يوسف مهدي كناوي، قال في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، انه تم القاء القبض على قتلة الطبيب "فيصل الحويزي"، ونبلغ أهالي المحافظة ان أي شخص يخل بأمن النجف سيكون مصيره مصير قتلة الطبيب، مشير الى ان هناك جهود لبث الكاميرات في جميع انحاء المحافظة.أما قائد شرطة النجف اللواء علاء الفتلاوي، فقد ذكر في المؤتمر انه باتصال مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تم إعطاء اولويه عالية لهذه الجريمة وبعد 13 ساعة وتعقب الكاميرات، تم القاء القبض على القتلة بدوافع السرقة، لافتا الى ان القاتل هو سائق الدكتور والأخير دافع عن نفسه لكن سقط بضربة.وأشار الى ان التحقيقات اثبتت ان الدكتور كان مكبل والنزيف الحاد لمدة 12 ساعة كان السبب في وفاته بعد تلقيه ضربة"، مبينا ان "القاتل من أرباب السوابق وكان معه محرض وامرأة".كما ان مصدر أمني ذكر للسومرية نيوز، ان الجريمة نفذت عن طريق 3 اشخاص من بينهم امرأة سهلت دخول المتورطين لمنزل الضحية وهي طليقة إبن الدكتور الحويزي، موضحا انها دخلت للمنزل بحجة رؤية "بناتها" ومن ثم سهلت عملية دخول شخصين قبل تورطهم بالقتل لدافع السرقة.وكانت قوة أمنية قد عثرت على جثة طبيب الأسنان، مقتولاً داخل منزله، حيث وجدت الجثة مقيدة اليدين والقدمين.