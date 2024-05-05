الخفاجي يفصل للسومرية نتائج العمليات العسكرية منذ بداية 2024

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني، اللواء تحسين الخفاجي في حديث للسومرية نيوز، انه في مجال مكافحة الإرهاب وضمن رؤية واستراتيجية قيادة العمليات المشتركة، فقد حققت قواتنا الامنية منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية شهر نيسان الماضي، 31 ضربة جوية ناجحة وقتل 30 ارهابياً وتدمير 46 مضافة، بالإضافة الى ضبط أسلحة ومعدات عديدة وتدميرها.وأضاف انه خلال المدة ذاتها كانت هناك معلومات مهمة من جهاز مكافحة الإرهاب عن مضافة ارهابية في صلاح الدين، وهذه المعلومات أدت الى قتل العديد من الإرهابيين من بينهم المسؤول العسكري لطوز خورماتو بضربة جوية، بالإضافة الى معلومات دقيقة من جهاز الاستخبارات العسكرية عن سلسلة جبال حمرين أدت الى قتل والي ديالى واثنين اخرين.