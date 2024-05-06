Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن تقدمها شرقي أوكرانيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

عرفوا جنسيته من "الوشم" وتسوية "عشائرية" تدخلت.. تفاصيل جديدة عن "اغتيال بنزيما" في بغداد

أمن

2024-05-06 | 02:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
عرفوا جنسيته من &quot;الوشم&quot; وتسوية &quot;عشائرية&quot; تدخلت.. تفاصيل جديدة عن &quot;اغتيال بنزيما&quot; في بغداد
7,676 مشاهدة

السومرية نيوز- امن

كشفت وسائل اعلام ألبانية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بعملية الاغتيال المثيرة التي وقعت في منطقة العامرية غرب بغداد في يناير الماضي، والتي جاءت في سياق "تصفية حسابات" بين تجار مخدرات ينشطون في السويد.



وقالت شبكة SOT الألبانية، إن الشاب الالباني جوليان برينجا، والذي قام بعملية الاغتيال ضد مصطفى الجبوري الملقب "بنزيما"، كان مهددا بأن يحكم بالاعدام في العراق وفقا لقوانين البلد، الا ان السويد التي يحمل جنسيتها كل من القاتل والمقتول، تدخلت حتى لايحكم الشباب بالاعدام على الأقل.

وأشارت الشبكة، الى ان مقابل هذه الاتفاقية دفعت السويد ما لا يقل عن 10 ملايين يورو للعراق، لكن هذا لن يحل مشكلته ربما ينجيه من الإعدام لكنه سيتعرض حتمًا للسجن المؤبد، مبينة انه محبوس انفراديًا في بغداد الان.

وأوضحت الشبكة: "لقد حاولنا الاتصال بوالدته، لكننا لم ننجح لأنه يجب أن يكون مفهوما، هناك طفل حي، ولا يزال في بغداد في السجن والشيء الجيد الوحيد هو أن الدولة السويدية دفعت له، لقد استخدموا شرطًا كان لدى القبائل هناك، حيث يمكنهم إبرام اتفاقيات بدفع حوالي 10 ملايين يورو، ومن المتوقع أن تقول المحكمة إنه يمكن الحكم عليه بالسجن مدى الحياة".

وأوضحت ان "هذا هو الشيء الجيد الوحيد، واحتمالات الترحيل قليلة لأنه يجب عليه أن يقضي العقوبة في البلد الذي ارتكب فيه الجريمة".

وقُتل مصطفى الجبوري والملقب "بنزيما"، 34 عاماً، بالرصاص في 8 يناير/كانون الثاني في سيارة في حي العامرية ببغداد، عندما قام شخص على دراجة نارية بفتح النار عليه، وبينما فر من مكان الحادث لكن الشرطة ألقت القبض عليه بعد ساعات قليلة من الحادث.


وكان القاتل جوليان برينجا البالغ من العمر 19 عامًا والذي اغتال بالرصاص رجل العصابات المعروف أيضًا باسمه المستعار "بنزيما"، ألباني الأصل والمولد، وبما أن الشاب كان يحمل جواز سفر سويدي، فقد تم فهم أنه ألباني فقط من خلال وشم النسر الموجود على ذراعه.

كان الألباني مستعدًا لأداء المهمة بأكملها التي كلفته بها العصابة المعارضة على الأرجح، ونظراً للوضع الصعب بين عصابات المخدرات في السويد، لم تنشر وسائل الإعلام أي أخبار أخرى عن الشاب، الذي يحاول حماية عائلته على الأقل، والدته وشقيقته وشقيقه، الذين لا يزالون يعيشون في السويد.

>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
كردستان وايران.. مسيرات وزيارات - الحلقة ٧ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-05
Play
كردستان وايران.. مسيرات وزيارات - الحلقة ٧ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-05
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 5-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-05
Play
العراق في دقيقة 5-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-05
Morning Live
Play
Morning Live
ظاهرة شراء الاراضي الزراعية - حلقة ١٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-05
Play
ظاهرة شراء الاراضي الزراعية - حلقة ١٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-05
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الوزيرية الصناعية بغداد - الحلقة ١٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-05
Play
منطقة الوزيرية الصناعية بغداد - الحلقة ١٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-05
رحال
Play
رحال
قضاء حديثة - الحلقة ٢ | الموسم 5
14:30 | 2024-05-04
Play
قضاء حديثة - الحلقة ٢ | الموسم 5
14:30 | 2024-05-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-04
Play
نشرة ٤ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-04
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ أيار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-05-04
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ أيار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-05-04
Biotic
Play
Biotic
البخل وتأثيره على العلاقة الزوجية - الحلقة ٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-05-03
Play
البخل وتأثيره على العلاقة الزوجية - الحلقة ٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-05-03
فن نيوز
Play
فن نيوز
أخبار الفن والمشاهير - حلقة ٣ | الموسم 2
15:00 | 2024-05-03
Play
أخبار الفن والمشاهير - حلقة ٣ | الموسم 2
15:00 | 2024-05-03
لعينيك
Play
لعينيك
الحلقة 15 | 2024
18:00 | 2024-05-02
Play
الحلقة 15 | 2024
18:00 | 2024-05-02
الأكثر مشاهدة
عشرين
Play
عشرين
كردستان وايران.. مسيرات وزيارات - الحلقة ٧ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-05
Play
كردستان وايران.. مسيرات وزيارات - الحلقة ٧ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-05
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 5-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-05
Play
العراق في دقيقة 5-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-05
Morning Live
Play
Morning Live
ظاهرة شراء الاراضي الزراعية - حلقة ١٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-05
Play
ظاهرة شراء الاراضي الزراعية - حلقة ١٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-05
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الوزيرية الصناعية بغداد - الحلقة ١٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-05
Play
منطقة الوزيرية الصناعية بغداد - الحلقة ١٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-05
رحال
Play
رحال
قضاء حديثة - الحلقة ٢ | الموسم 5
14:30 | 2024-05-04
Play
قضاء حديثة - الحلقة ٢ | الموسم 5
14:30 | 2024-05-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-04
Play
نشرة ٤ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-04
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ أيار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-05-04
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ أيار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-05-04
Biotic
Play
Biotic
البخل وتأثيره على العلاقة الزوجية - الحلقة ٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-05-03
Play
البخل وتأثيره على العلاقة الزوجية - الحلقة ٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-05-03
فن نيوز
Play
فن نيوز
أخبار الفن والمشاهير - حلقة ٣ | الموسم 2
15:00 | 2024-05-03
Play
أخبار الفن والمشاهير - حلقة ٣ | الموسم 2
15:00 | 2024-05-03
لعينيك
Play
لعينيك
الحلقة 15 | 2024
18:00 | 2024-05-02
Play
الحلقة 15 | 2024
18:00 | 2024-05-02
جيدة
جيدة
سيئة
سيئة
ازدحامات متفاوتة
ازدحامات متفاوتة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.