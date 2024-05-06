ضبط أكثر من (2500) طنٍ من الحنطة المهربة والتالفة في اربع محافظات

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الرامية إلى تعزيز الخطة الأمنية لمنع تهريب محصول الحنطة ومحاسبة المهربين تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني وبناءً على معلومات استخبارية واستحصال الموافقات القضائية من ضبط (١٤) عجلة نوع تريلة محملة بأكثر من (٤٠٠) طنٍ من مادة الحنطة المخصصة لمفردات السلة الغذائية في (كركوك، وصلاح الدين، وكربلاء، وواسط) والقبض على سائقيها".وأضاف انه "في محافظة النجف الأشرف تمكنت مفارزنا من خلال متابعة عملية تسويق المحصول المحلي من ضبط كميات كبيرة من الحبوب المصبوغة بعد فحصها من قبل الجهات المختصة وضبط سائق العجلة وحجز الحمولة لحين استكمال الإجراءات القانونية".وتابع الجهاز: "في ديالى فقد تم ضبط (٣٤٣) طناً من مادة الحنطة المعفرة وغير صالحة للإستهلاك في ثلاثة مخازن داخل قضاء بلدروز حيث جرى نقلها وإيداعها في مخازن المحافظة بالتنسيق مع ديوان الرقابة التجارية لمنعها من التسويق".وأشارت الى انه "في الديوانية ألقت مفارزنا القبض على (٣) متهمين أحدهم تاجر حنطة، واثنين يعملان بصفة عامل وموظف في دائرة زراعة المحافظة بعنوان (فاحص مختبر) أثناء استلامهم رشوة من قبل التاجر لتغيير نتائج الفحص المختبري، حيث جرت عملية القبض عليهم بالجرم المشهود".وختم الجهاز ان "مفارزنا في الأنبار وبعملية نوعية استطاعت من ضبط نحو (١٫٨٠٠) طنٍ من مادة الحنطة التالفة في مخازن منطقة الحامضية أثناء نقلها إلى سايلو الرمادي لتسويقها للعام الحالي، حيث تم القبض على (٣٥) متهماً بينهم سائقي عجلات الحمل الذين كانوا يقومون بعملية النقل والتسويق، اذ جرى التحفظ على الكميات المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين والمتلاعبين بأمن وقوت المواطنين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".