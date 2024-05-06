"يبتز المنتسبين".. السجن 10 سنوات لمنتحل صفة ضابط بمديرية الترقيات

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان هو منتسب في وزارة الداخلية قام بانتحال صفة ضابط برتبة رائد في مديرية الترقيات في مقر وزارة الداخلية وكان يقوم بالاتصال بالضباط المشتكين والالتقاء بهم واخذ مبالغ مالية منهم لغرض درج أسمائهم في جدول الترقيات".وتابع أن " الحكم بحقه يأتي استناداً لأحكام القرار 160/اولاً /1و2 لسنة 1983 المعدل".