عمليات بغداد تكشف حقيقة وجود انفجار في العاصمة

وقالت القيادة في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود (انفجار عجلة واحتراقها في العاصمة بغداد)".

وأضافت أن "عجلة نوع بيك آب نشب بداخلها حريق نتيجة تماس كهربائي دون خسائر بشرية كمعلومة أولية قرب تقاطع الرواد في منطقة المنصور"، مشيرة الى أن "مفارز الدفاع المدني شرعت باخماد العجلة".