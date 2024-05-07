مقتل سائق شاحنة باطلاق نار في البصرة

أفاد مصدر أمني، بمقتل سائق شاحنة باطلاق نار في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "سائق شاحنة تعرض لاطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في البصرة، ما اسفر عن مقتله".

وأضاف المصدر أن "الحادثة وقعت على طريق الزبير ام قصر باتجاه ميناء ام قصر"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.