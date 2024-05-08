ألف موقوف بـ12 يومًا.. أين تكدّس معتقلو حملة "المناطق المظلمة" في بغداد؟

ومن المتوقع ان يكون هناك المئات الاخرين من المطلوبين والخطيرين الذين لم تصلهم حملة "التنظيف" بعد، لكن انطلاقا من الأرقام المعلنة تطرح تساؤلات عن أين وضعت هذه الاعداد الهائلة من المعتقلين خلال الأيام العشرة الماضية فقط.أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء حصيلة الحملة الأمنية في عدة مناطق خلال الـ24 ساعة الماضية، وتضمنت مناطق (الدورة/ابو دشير، حي الصحة، دور التجاوز، ١٢٠ خط النفط، المعامرة/حي آسيا، البتاويين، الكمالية، المعوقين، والاستكشافات)، وبلغ عدد المعتقلين خلال الـ24 ساعة الماضية، 107 أشخاص نصفهم أجانب مخالفين لشروط الإقامة.اما عملية الدورة وأبو دشير ومناطق جنوب بغداد التي انطلقت منذ يومين، فكانت حصيلتها اكثر من 170 معتقلا، وفي عملية العلاوي وشيخ عمر بلغوا اكثر من 100 اجنبي مقيم غير شرعي، اما حملة مناطق الفضيلية والشعب وسبع قصور بلغ عدد المعتقلين اكثر من 110 اشخاص، فيما كانت عملية البتاوين بدفعتها الأولى قد بلغ عدد معتقليها اكثر من 500 معتقل.يتضح في الحصيلة النهائية انه خلال 12 يومًا فقط، بلغ عدد المعتقلين في "حملات المناطق المظلمة" حوالي ألف معتقل، في الوقت الذي تطرح تساؤلات عن اين وضع هؤلاء المعتقلون؟، وما اذا كانوا سيعرضون جميعهم للمحاكمة ام تم اطلاق سراح معظمهم بعد التحقيق وعدم التوصل لشيء؟.اجمالا تبلغ الطاقة الاستيعابية لسجون العراق 30 الف سجين فقط، بين سجون محكومين او موقوفين، وفي حال احتساب ان بغداد لوحدها تضم ربع القدرة الاستيعابية الكلية فستكون قدرة استيعاب سجون بغداد تبلغ 7 الاف سجين فقط، في حين ان المعتقلين خلال 12 يوما فقط بلغوا حوالي الف سجين أي بنسبة 14% من القدرة الاستيعابية الممتلئة اصلا بالموقوفين والمحكومين.