في البصرة.. أب يقتل 11 شخصاً من عائلته وينتحر

أعلنت قيادة شرطة البصرة، مساء الأربعاء، عن قيام أب بقتل 11 شخصاً من عائلته، مشيراً الى انتحاره.

وقال مدير إعلام قيادة الشرطة العقيد عزيز في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قام باطلاق النار على عائلته في قضاء شط العرب ومن ثم انتحاره".

وأضاف أن "اطلاق النار تسبب بمقتل 11 شخصاً من عائلته في الحال"، مشيراً الى أن "هناك معلومات أولية أن سبب الحادث بسبب ديون بذمة الأب"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.