أول تعليق أمني على "فاجعة البصرة": حصيلة جديدة

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان، "في حادث جنائي مؤسف وبالساعة 2130 من اليوم الأربعاء، اقدم أب على قتل عائلته بالكاملة المكونة من 12 فرداً بواسطة بندقية وبعدها قام بالانتحار في منطقة دور الموظفين بقضاء شط العرب في محافظة البصرة".

وأضاف أن "المعلومة الأولية تشير الى أن هذه الحادث جاء نتيجة أمور مالية"، لافتاً الى أن "قيادة شرطة محافظة البصرة فتحت تحقيقاً موسعاً".

وكانت قيادة شرطة البصرة أعلنت، مساء الأربعاء، عن قيام أب بقتل 11 شخصاً من عائلته، مشيراً الى انتحاره.