استرداد 3 إرهابيين متورطين بجريمة سبايكر

الخلية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بعملية متميزة ومتابعة حثيثة وجهد استخباري نوعي خارج الحدود العراقية وبإشراف ومتابعة وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من استرداد (3) إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية من المتورطين بجريمة سبايكر وقتل المواطنين العراقيين الأبرياء.وأضافت ان دماء العراقيين الزاكيات ستبقى تلاحق الارهابيين لحين الاقتصاص منهم ونيل جزاءهم العادل ولن تهدأ قواتنا الأمنية وأجهزتنا الاستخبارية لحين الوصول إلى كل مجرم اثم ارتكب جريمة نكراء بحق الأبرياء.