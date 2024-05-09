الامن الوطني يشكر الحكومة والبرلمان على مصادقتهم مشروع قانون الامن الوطني

وقال رئيس الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "اصالة عن نفسي ونيابة عن ضباط ومنتسبي جهاز الامن الوطني العراقي كافة، أتقدم بخالص الشكر والامتنان الى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وكل الجهات المعنية في الحكومة العراقية التي أسهمت في اعداد مشروع قانون جهاز الامن الوطني العراقي واحالته الى مجلس النواب لاقراره، كما واقدم الشكر الجزيل لمجلس النواب العراقي (رئاسة وأعضاء) لمصادقتهم على القانون الذي سيكون له الدور الكبير في دعم جهود العاملين بهذه المؤسسة الأمنية الفاعلة وبالشكل الذي يتناسب وطبيعة المهام والواجبات الموكلة اليهم سعيا في تحقيق الامن والأمان لوطننا الحبيب".وأضاف: "ان إقرار قانون الجهاز يعد تكليفا ومسؤولية لكل تشكيلاته ومنتسبيه فضلا عن كونه تشريفا لهم ليمارسوا دورهم الوطني والبطولي الذي قدموا من اجله التضحيات الكبيرة واعطوا في سبيله دماء زكية فداء لهذا الوطن".وختم البيان: "وبهذه المناسبة يطيب لي ان أهنئ جميع العاملين في هذا الجهاز مجددين العهد الى الشعب العراقي باننا سنبقى دوما السد المنيع والدرع الحصين الذي يحفظ لهم امنهم واستقرارهم".