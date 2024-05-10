من بين 60 دولة.. 24 بلدا بدأوا يسحبون رعاياهم من "الهول"

وقال الأعرجي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، إنه "في مخيم الهول توجد عوائل الدواعش لـ 60 دولة، وبعد جهود العراق المستمرة بدأت 24 دولة بعملية سحب رعاياها".وأضاف أن من تلك الدول "روسيا التي سحبت مؤخراً (32 ) طفلا ( 12 فتاة و20 فتى) تتراوح أعمارهم من (5 - 17 سنة)"، مردفا بالقول، إنه "بالوقت الذي نشكر موقف الحكومة الروسية نطالب الدول بسحب رعاياها تمهيداً لغلقه".ومؤخرا غادرت 50 عائلة سورية المخيم الى مناطق سكناها في دير الزور بعد تعهدات من العشائر هناك، وهو حدث لأول مرة ان تتم مغادرة جماعية للعوائل السورية من المخيم، في محاولة جدية لتفكيك المخيم.وانخفض عدد قاطني المخيم الى اقل من 43 الف نسمة، اكثر من نصفهم من العراقيين.