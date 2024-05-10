تفاصيل مثيرة عن "الانتحار الجماعي" لعائلة شط العرب.. الأب ضحية "نصّاب"

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان مشاهد كاميرات المراقبة التي تم جمعها تقطع الشك، بأن رب الأسرة هو من جمع عائلته في غرفة واحدة وأطلق النار عليهم"، مبينا ان " التحقيقات كشفت ان تراكم الديون وثقلها أدى الى انهيار رب الأسرة نفسيا وقيامه بهذه الجريمة المروعة".وأوضح انه "تم اعتقال عدد من الاشخاص من بينهم صديق اخبره رب الاسرة بانه سينفذ عملية الانتحار الجماعية بحق افراد العائلة وينتحر، وطلب من صديقه ايصال زوجته الثانية التي تحمل الجنسية السورية الى اهلها في سوريا وبعد دقائق عاد الصديق ليتصل به لكن رب الاسرة نفذ العملية".وأشار الى ان "الصديق اتصل بعد ذلك على اقارب رب الاسرة، وبعدها ذهب الى المركز واخبرهم بالحالة وتم توقيفه حاليا".وأكد انه "تم اصدار امر قبض بحق شخص، قام بجمع أكثر من عشرة مليارات دينار من بعض التجار والمواطنين ومن بينهم رب الاسرة المنتحر، اخذ منه قرابة 2 مليار دينار وهرب خارج العراق"، مبينا انه "كان يشغل أموالهم بـ"الفايز"، وهي عبارة تعني اقراض الأموال مقابل فوائد كبيرة.