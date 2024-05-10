توفير مبالغ لكل محافظة لشراء السلاح المتوسط من المواطنين

بعد مرور نحو ستة أشهر على انطلاق حملة شراء السلاح من المواطنين التي قامت بها وزارة الداخلية، تدخل الان الحملة مرحلتها الثانية والتي تتضمن شراء السلاح المتوسط في خطوة تهدف للسيطرة على السلاح المنفلت.