شجار عائلي ينتهي بإصابة شخص في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإصابة شخص على يد أحد اقاربه في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قام بفتح نيران سلاحه تجاه أحد أقاربه في منطقة الغزالية بالعاصمة بغداد، ما أدى إلى إصابته بقدمه".



وبين، أن "ذلك جاء نتيجة خلاف عائلي بين الطرفين".

