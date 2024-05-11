تنويه.. "القبضة الفولاذية" ستمسك الرصافة لـ3 ساعات متتالية

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الوزارة تنفذ تمرينا أمنيا بعنوان (القبضة الفولاذية) للأمن المناطقي في قيادة شرطة بغداد الرصافة اليوم السبت، وعلى مدار ثلاث ساعات بهدف تطوير مهارات وقابليات ضباطها ومنتسبينها، وتحقيق الأهداف المرسومة، لخطتها الخاصة بالتدريب"، مبينة انه "سنقوم بتغطيته اعلامياً واطلاعكم عليه".