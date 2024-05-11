أنهى حياة زميله غدراً واخفى جثته.. تفاصيل جريمة قتل في بغداد

السومرية نيوز – أمن



أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت 11 مايو/ أيار 2024، القبض على متهم قام بقـتل زميله غدراً واخفاء جــثته في بناية مهجـورة في العاصمة بغداد.



الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهــاب في بغداد / الرصافة، ألقت القبض على متهم قام بقـتل زميله غدراً واخفاء جــثته في بناية مهجـورة.



وبحسب البيان، انه التوصل الى الجاني والقاء القبض عليه، جاء بعد الجهد الاستخباري والفني من قبل مفارز الوكالة، ليتم تصديق أقواله ابتدائياً وقضائياً، واعترف عن قيامه بهذه الجـريمة "البشـعة"، دون المزيد من التفاصيل.