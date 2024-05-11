حيد 10 عناصر من "بي كي كي".. الجيش التركي يواصل عملياته شمالي العراق

وذكرت الوزارة في بيان أن الجيش التركي يواصل مكافحة الإرهاب بكل حزم وتصميم، مؤكدة، تحييد 10 عناصر من تنظيم "بي كي كي" الانفصالي في مناطق هاكورك، وكارا، ومناطق عملية المخلب - القفل الجارية في شمالي العراق.وأردفت أن القوات التركية قامت بتحييد 7 عناصر من التنظيم في منطقتي غصن الزيتون، ونبع السلام شمالي سوريا.وتستخدم السلطات التركية مصطلح "تحييد" للإشارة إلى العمليات التي يتم خلالها قتل أو إصابة أو اعتقال أفراد من القوات المعادية لها.وتنفذ تركيا عمليات بحجة مكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.