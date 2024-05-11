ملابسات حادثة إطلاق نار بمنطقة الصحفيين في ميسان

السومرية نيوز - امن



أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، مقتل شخص بحادثة إطلاق نار في منطقة الصحفيين بمحافظة ميسان، فيما أكدت فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.





وذكرت الخلية، في بيان أن "قيادة شرطة محافظة ميسان، شرعت بالإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة ملابسات حادث إطلاق نار حصل بالساعة 200 فجر اليوم السبت، على شخصين من عجلة في منطقة الصحفيين، ما أدى إلى إصابتهما، في حين تم العثور على عجلة في منطقة المشرح تحمل المواصفات نفسها بداخلها أثر دماء وبندقية نوع كلاشنكوف".

وأضافت: "وبعد التفتيش وتتبع آثار الدماء تبين أن صاحب العجلة أصيب بإطلاقة نارية في منطقة الفخذ وفارق الحياة على إثر تداعيات النزف الشديد بعد وصوله إلى منزله".

وأكدت أن "التحقيقات ما زالت مستمرة وتم تشكيل فريق عمل استخباري، فضلاً عن خبراء الأدلة الجنائية".