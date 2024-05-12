بعد 10 ساعات من انطلاقها.. عمليات "الطوايل وجكوك" تعتقل نحو 120 شخصًا

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان حصيلة العملية الامنية ضمن مناطق (جكوك، الطوايل، التاجي الشمالي، والعشوائيات فيها) بجانب الكرخ، بإشراف ميداني القادة والامرين من مختلف تشكيلات قيادة العمليات والمتمثلة بالفرقة الثانية شرطة اتحادية والقطعات الملحقة بها من (النجدة، مكافحة إجرام، شرطة الكرخ، مديرية المرور) بإسناد الوكالات والاجهزة الاستخبارية، والتي تمكنت من اعتقال (١١٩) متهماً، وفق مواد قانونية مختلفة".وبينت ان "من بين المعتقلين (٤٩) معتقلا من (العمالة الاجنبية) مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية، وآخرين بالجرائم الجنائية (مخدرات، سرقة، حيازة اسلحة غير مرخصة) بالاضافة الى ضبط اعداد من الاسلحة والاعتدة ومواد أخرى ممنوعة".ونوهت القيادة الى أن "عمليات البحث والتفتيش مستمرة ولمناطق اخرى في جانبي الكرخ والرصافة ضمن الخطط المرسومة لتعزيز الامن والاستقرار وبهدف ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والخارجين على القانون وتنفيذ مذكرات القبض القضائية وحماية السلم المجمتعي وأمن وسلامة المواطنين".ومساء امس السبت أعلنت قيادة عمليات بغداد انطلاق تنفيذ عملية امنية في جكوك والطوايل والتاجي الشمالي والعشوائيات في جانب الكرخ ببغداد.