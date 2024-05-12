العراق وسوريا يوقعان مذكرة تعاون أمني في عدة مجالات

وقال الشمري خلال مؤتمر مشترك مع الرحمون وحضرته السومرية، إنه "تم توقيع مذكرة في التعاون الامني بين البلدين خصوصا في مجال مكافحة المخدرات وتسليم المطلوبين ومكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة"، لافتا الى ان "جميع هذه الفقرات ستدخل حيز التنفيذ قريباً".من جهته، قال وزير الداخلية السوري محمد الرحمون، إن "اللقاء شهد بحث سبل التعاون في كافة المجالات خصوصا الامنية ومحاربة الإرهاب"، لافتا الى ان "هناك ظاهرة اجرامية تتولاها عصابات تجار المخدرات والاتجار بالبشر".وأضاف الرحمون، "وقعنا مذكرة بين البلدين لمحاربة الجرائم والأمن السيبراني"، لافتا الى ان "هذا التعاون فيما سبق كان موجودا في مكافحة المخدرات وباقي الأمور".