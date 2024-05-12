بعد عامين على اعتقاله.. وفاة "جوجو دعارة" في احد سجون بغداد

ونقلت وسائل الاعلام عن مصادر امنية لم تسمها، ان المتحول المدعو "جوجو دعارة"، توفي داخل سجن العدالة السابع، فيما تضاربت المعلومات عن سبب الوفاة، حيث تشير بعض المعلومات الى ان وفاته جرت بظروف غامضة، فيما قال اخرون انه توفي بسكتة قلبية.ولم يتسن للسومرية نيوز التأكد من صحة معلومات وفاته او ملابسات القضية وأسباب الوفاة.واعتقل المتحول "جوجو" عام 2022 وتم الحكم عليه حينها بالسجن لمدة 15 عاما، بتهمة الدعارة وابتزاز بلوكرات مشهورات.